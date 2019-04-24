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Başkan Dinçer'e ziyaretler sürüyor

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, 31 Mart Mahalli İdareler Yerel seçimlerinin ardından hayırlı olsun ziyaretleri kapsamında konuklarını ağırlamaya devam ediyor.


Her gün birçok vatandaşın ziyaretini kabul eden Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, bugünde Aksaray Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan ile yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Başkan Dinçer yaptığı açıklamada, “Hemşehrilerimizin yoğun ziyaretlerini kabul ediyoruz. Hayırlı olsun temennisinde bulunan bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.


Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan, Başkan Dinçer'e hayırlı olsun temennisinde bulundu.

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