Başkan Dinçer'e ziyaretler sürüyor

Her gün birçok vatandaşın ziyaretini kabul eden Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, bugünde Aksaray Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan ile yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Başkan Dinçer yaptığı açıklamada, “Hemşehrilerimizin yoğun ziyaretlerini kabul ediyoruz. Hayırlı olsun temennisinde bulunan bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan, Başkan Dinçer'e hayırlı olsun temennisinde bulundu.