Başkan Göktaş seçim ve ekonomiyi değerlendirdi

ATSO Başkanı Cüneyt Göktaş, 31 Mart Yerel Seçimlerinin ülke genelinde tamamlanarak yeni bir döneme girildiğini belirterek, “Ülkemiz genelinde yaklaşık 4,5 yıl boyunca herhangi bir seçim dönemi olmayacağından dolayı artık Devletimizin ve İş Dünyamızın hedef noktası ekonomi olmalıdır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu yerel seçimlerin hemen sonrasında bu durumu gündeme getirmiş ve Türkiye'nin kesintisiz bir icraat dönemine girmesi gerektiğinin altını çizmişti. Aksaray İş Dünyası olarak bizlerde TOBB Başkanımızın bu mesajına kulak verip devletimizin de attığı adımlar ile üreten, ürettiğini pazarlayan ve ihraç eden bir sanayi anlayışı içinde olmamız için çalışmalar yapacağız” dedi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük İstihdam Seferberliğinin de iş dünyasına getirdiği avantajları göz önünde bulundurarak tüm sanayici ve iş adamlarının üretime odaklanmalarını sağlayacak adımlar atacak, Aksaray'ın ihracat rakamlarının en üst seviyelere gelmesi için çalışacaklarını belirten Başkan Göktaş, “Biliyoruz ki ekonomide yaşanan durgunluklar, sanayicilerimizin yeniden üretime geçmesi ve artırması, Devletimizin de sanayicilerimize yeni teşvik ve destekler sunması ile önceki yıllarda ki yaşanan büyümeler ile son bulacaktır. Herhangi bir karamsarlığa kapılmadan, Bahar'ında getirdiği sevinç ve mutluluk ile bu dönemi çok iyi atlatmalı ve ülkemize Aksaray olarak en iyi katkıyı sunmalıyız. Bugüne kadar iş dünyasının yanında olan Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası bundan sonraki süre zarfında da tüm üyelerimiz ile birlikte sanayici ve iş adamlarımızın yanında olacaktır. Gelecek Türkiye'nin Sanayi Kentini Aksaray'da inşa ediyoruz vizyonumuzdan ayrılmadan Ortak Aklın Gücüyle hareket edeceğimizin bilinmesini istiyor tüm iş dünyamıza bu yolda başarılar diliyor, 31 Mart Yerel Seçimlerinin de başta şehrimiz olmak üzere ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.