Başkan Koçak gazetecilerle buluştu

Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Aksaray'ın yerel ve ulusal medya temsilcileriyle bir araya geldi.

Gazetecilerle yakından ilgilenen Başkan Koçak yaptığı konuşmasında, Aksaray'da yerel ve ulusal medya temsilcilerinin gece gündüz demeden, mesai merhumu gözetmeden 24 saat çalıştıklarını belirterek, “Basın mensuplarımızın çalışma şartlarını kolaylaştırmak, onlara gereken desteği ve katkıyı sağlamak toplum olarak hepimizin ortak görevidir. Mesai mefhumu gözetmeden kamuoyunu bilgilendirmek adına zor ve meşakkatli bir görevi icra eden basın mensuplarımızın emeklerine ve gayretlerine şahidiz. Özveri ile görevlerini icra etmeye çalışan gazetecilerimizin 2019 yılında daha da güzel şartlarda çalışmalarını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök ise, “Demokrasinin hakim olduğu ülkemizde basın çok önemli görevler üstlenmektedir. Tabi basın mensuplarımız bu önemli görevlerini zor şartlar altında yerine getiriyorlar. Hiç birinin mesai merhumu gözetmeksizin çalıştıklarını biliyoruz. Basınımızın da güçlenmesine katkı sağlamalı, gazeteci arkadaşlarımızın daha iyi şartlar altında görevlerini yerine getirmelerini sağlamalıyız. Tüm gazeteci arkadaşlarımızın gününü kutlar, daha verimli ve kazançlı bir çalışma hayatı temennisinde bulunuyorum” dedi.

Programa Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, Aksaray Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Yaşar Oflaz, gazeteciler cemiyeti başkanları ve gazeteciler katıldı.