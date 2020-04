Türkiye'de son derece önemli bir yere sahip olan tarımsal faaliyetlerin Korona virüse karşı etkin bir mücadeleyle devam etmesi kapsamında Aksaray'da 40 çiftçiye getirilen 100 bin adet sebze fidesi alınan güvenlik önlemleri altında sosyal mesafe kontrolüyle üreticilere dağıtıldı.

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı ve Türkiye'de tarımsal üretimde ilk 5'te bulunan Aksaray'da tarımsal üretim faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Kentte korona virüse karşı etkin bir mücadele sergileyen yetkililer ve vatandaşlar fidelerini alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde sosyal mesafe kontrolü altında aldı. Ziraat Odası Başkanlığı tarafından 40 çiftçiye 100 bin adet sebze fidesi dağıtılırken, Başkan Koçak, “Köyünde kal, üretime devam et, biz üreticimizin yanındayız” dedi.

“Üreticilerimiz köyünde kalsın, biz üreticilerimizin yanındayız”

Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, üreticilere köylerinde kalması gerektiğini belirterek, tarımsal üretimin ülkede son derece önemli olduğuna dikkat çekti. Başkan Koçak, “Aksaray Ziraat Odası olarak Gücünkaya köyünde yaklaşık 40 tane üreticimize 100 bin adet sebze fidesi getirdik. Buraya getirdiğimiz fideleri ücret karşılığında veriyoruz üreticilerimize. Son günlerde ülkemizi, dünyayı sarsan bir korona belası var. Biz üreticilerimizin köyünde kalmasını, tarlasında kalmasını istiyoruz. Her türlü hizmeti gerek il tarım, gerek valilik olsun, kolluk kuvvetlerimiz olsun üreticimizin ayağına ülkemizi doyurması, üretmesi için bu hizmetleri götürmeye varız, var olmaya da devam edeceğiz. Tek ricamız köyden köye gitmeyi kesinlikle durdursunlar, gitmemelerini rica ediyoruz. Köyünde kal üretime devam et, biz üreticimizin yanındayız. Ülkeyi doyurabilmemiz için ülkenin ciddi şekilde ekonomik sıkıntıya girmemesi için tarlalarımızda üretmemiz lazım. Sütü, eti üretmemiz lazım. Bu kapsamda biz her türlü sağlık önlemini alarak üretmeye çalışıyoruz” dedi.

“2 yılda üretim 10 bin tondan 30 bin tona çıktı”

Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise yapılan çalışmalar kapsamında üretimin 2 yılda ciddi anlamda artış gösterdiğini belirterek, “Bizim ilimizdeki tarımsal üretimde Türkiye'de ilk 5'teyiz. Alternatif ürünlere çiftçilerimizi yönlendirmek amacımız. Bu kapsamda son 2 yılda yaklaşık 37 tane yüzde 70 hibeli sera verdik. Bu yaptığımız seralar ve diğer mevcut seralarımız, tarlalarımızla birlikte ilimizdeki 2 yılda meyve ve sebze üretimi 10 bin tondan 30 bin tona çıktı. Aynı zamanda ekili alanda 5 bin dekardan 15 bin dekara çıkarttık. Yüzde 80'i tarım ve hayvancılıkla uğraşan ilimizde bakanlığımızın ve valiliğimizin talimatları doğrultusunda korona virüsle alakalı bütün tedbirlerimizi aldık. Tarımsal üretimimiz çok şükür devam ediyor. Çiftçilerimiz ekim dikim işini yapıyor. Aynı zamanda şu anda ilimizde her hangi bir gıda ürünü temininde, tedarikinde ve pazarlamasında bir sıkıntı gözükmüyor. Her türlü stoklarımızda mevcut” diye konuştu.

Fideleri alan üreticiler ise hizmetten son derece memnun olduklarını belirterek aldıkları fidelerle üretime devam edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından fidelerin getirildiği kamyon çevresinde güvenlik şeridi oluşturularak izole elbiseler, maske ve eldivenlerle tedbir alan yetkililer sosyal mesafe koruması altında fideleri üreticilere teslim etti.