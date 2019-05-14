Başkan Koçak: “Ülkemiz için üretmeye devam edeceğiz”

Aksaray'da 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle tarım arazilerine inen Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak çiftçileri ziyaret ederek günlerini kutladı.

Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle tarım arazilerine inerek çalışan çiftçilerin gününü kutladı. Ekili tarım arazilerinde çapa ve ekim yapan çiftçilerle görüşen Başkan Koçak, her şeye rağmen inadına üretim mesajı verdi.

Başkan Koçak, “Çiftçiler günü nedeniyle sahadayız. Üreticilerimiz ile birlikteyiz. Mübarek gün oruç ayı içerisinde çiftçilerimizin ne zorluklarla ürettiğini, çapaladığını görüyoruz. Ama her zorluklara rağmen biz üretmeye, tarlada çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemiz için, geleceğimiz için, sağlıklı gıda üretmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Girdi fiyatlarının yüksekliğinden yakınan Başkan Koçak, “Son günlerde yaşanan dövizin dalgalanmasından dolayı üreticilerimizin girdi maliyetleri ciddi şekilde yüksek. Banka faizleri ciddi şekilde yüksek. Ben şuna inanıyorum ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın üreticilerimizi göz ardı etmeyecektir. Özellikle şu anda hayvan çiftliklerimizde de ciddi sıkıntılar var. Süt ve yem girdileri ciddi şekilde yüksek. Süt fiyatlarımız, et fiyatlarımız, şu anda üreticiyi tatmin etmiyor. Bununla ilgili de inşallah yetkililerimiz 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde çiftçilerimize ciddi şekilde bir müjde verir. Kredi faizlerinin ciddi yükselişi mevcut. Bununla birlikte sıkıntılı olan üreticilerimiz rahatlatılacak seviyeye getirilirse, geçmiş borçların faizleri silinirse, ertelenirse daha rahat bir şekilde üretmeye devam edecek” diye konuştu.

Çiftçi İsa Kurtlu (22) ise, çiftçiler gününün sıradan bir gün olduğunu belirterek, “Söylemek istediğimiz pek bir ey yok. Göründüğü gibi yani. Dünya çiftçiler gününün benim için bir anlamı yok yani açıkçası, sürünüyoruz. Dünya çiftçiler günü aynı devam ediyoruz. Aynı tarlada çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.