Başkan Özkök “Hedefe kilitlenmeliyiz”

Bu dönemi, şehrimizi ve ülkemizi ileriye taşıyacak, uzun vadeyi hedefleyen yapısal reform adımlarıyla değerlendirmeliyiz. Ekonomiyi artık bütüncül bir bakış açısı ile ele alıp gündemimizde en üst sıralara taşımalıyız. Eğitimden yatırım politikalarına, vergi sisteminden teşvik sistemine kadar tüm yapıyı yeniden ele alabileceğimiz, uzun vadeli adımlarımızı kararlılıkla atabileceğimiz bir süreç önümüzde duruyor" diye konuştu.

“Zaman birlik ve beraberlik zamanı”

Başkan Özkök, “31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerini geride bıraktık. Artık yaşam standartlarının arttığı, yatırımcının önünü görebildiği, daha huzurlu bir ortamda istihdamın sağlanabildiği bir şehir olma yolunda hızla ilerlemeliyiz. Laf üreten değil, iş üreten olmalıyız. Artık zaman birlik beraberlik zamanı. İş dünyamızı bu dönemde yeni atılımlara, yeni yatırımlara çağırıyorum. Piyasa tarafında da reel sektörde de oyun değiştirici politikalar ve aksiyon gerekiyor. Elbette temel öncelik yapısal reformların hızlandırılmasıdır. Hükümetimiz seçim öncesinde bunun sinyalini verdi. Seçim sonrasında da harekete geçilmesini bekliyoruz. Ülkemizin ve Aksarayımızın çok daha iyi yerlere gelmesi için hepimize görev düşmektedir. Aksaray'ın tüm dinamiklerinin de önümüzdeki süreçte bu bilinçle, güç birliği içinde çalışacağına inancım tamdır. El birliği ile daha çok üretmek, daha fazla yatırım, istihdam ve ihracat için çalışacağız. Halkımızın teveccühü ile başta Aksaray Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Evren Dinçer olmak üzere ilçe ve belde belediye başkanlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, başarılar diliyorum" dedi.