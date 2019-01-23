Başkan Özkök: "Üreticilerden kesilen Mera Fonu kesintisi kaldırıldı"

Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Mera Fonu kesintisi ile ilgili yaptığı açıklamada, "18 Ocak 2019 Tarih 30659 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 24. maddesine istinaden 4342 Sayılı Mera Kanununun 30. maddesinin birinci fıkrası (c) ve (d) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır” dedi.

Başkan Hamit Özkök, Mera Fonu kesintisinin üreticilere büyük bir külfet getirdiğini söyledi. Özkök, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından canlı hayvan ve süt satışında uygulanan mera fonu kesintisi ile ilgili Aksaray Ticaret Borsası öncülüğünde Türkiye genelindeki tüm borsalarla birlik ve beraberlik içerisinde gerekli çalışmaları yaptıklarını ifade etti. Yapılan inceleme ve çalışmalar sonrasında Mera Kanununun Resmi Gazetede yayınlandığını belirten Başkan Özkök, "Üreticilerimizden yaptığı her işlemde binde bir oranında kesinti oluyordu. Bu da üreticilerimize külfet getiriyordu. Çok şükür yapılan çalışmalar sonucunda üreticilerimizi bu külfetten kurtardık. 18 Ocak 2019 tarih 30659 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan kanun ile yürürlükten kaldırıldı. Aksaray Ticaret Borsası olarak üyelerimizin mesleki sorunlarını yakından takip etmekteyiz. Canlı hayvan, et ve süt ticareti yapan üyelerimize mera fonu kesintisinin kaldırıldığını duyurur, hayırlı olmasını dilerim" dedi.