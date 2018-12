Başkan Yazgı at binicilik tesisinde incelemelerde bulundu

Aksaray Belediyesi, güzel atlar diyarı anlamına gelen Kapadokya bölgesinin başlangıç noktasında yer alan Aksaray'da at binicilik kültürünün devam etmesi ve yaygınlaşması için At Binicilik Tesisinin inşaat çalışmalarını tamamladı. Tacin Mahallesinde Hobi Bahçeleri ile Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yakınlarına 5 bin metrekarelik alan üzerine kurulan At Binicilik Tesisi ve Kafeterya inşaatı, bin 500 metrekare kapalı alanı bulunuyor. At binicilik tesisinde ayrıca atlar için ahırlar, salma alanları, üstü kapalı gezinme alanı, kafeterya, dinlenme alanları, ziyaretçilerin kendilerini doğayla iç içe hissetmeleri için tesis çevresine yürüyüş alanları bulunuyor.

Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, at binicilik tesisiyle kent turizmine katkı sağlanacağını ifade ederek, "At binme, bizim ata sporumuz. Bu tesisimiz ile ata sporumuzu gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyoruz” dedi.

Başkan Yazgı, tesise gelen ailelerin doğa sporları yaparak hoşça vakit geçirebilmeleri için hayata geçen at binicilik tesisi ve kafeteryanın Aksaray'a hayırlı uğurlu olmasını diledi.