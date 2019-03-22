Başkan Yazgı nevruz kutlamasına katıldı

Kutlama sırasında Başkan Yazgı, öğrencilerle birlikte halat çekti, ateş üzerinden atladı.

Nevruz günü dolayısıyla Hazım Kulak Anadolu Lisesinin davetine katılan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ile Milli Eğitim Müdürü H. Ömer Kartal okul öğrencileri ile Nevruz kutlamasına katıldı. Başkan Yazgı ile Milli Eğitim Müdürü Kartal kutlama öncesinde öğrencilere yemek dağıttı. Okul önünde öğrenciler, öğretmenlerle birlikte halay çekip çiftetelli oynadı. Okulda ip çekme, yumurta yarışması gibi etkinlikler de gerçekleşti. Başkan Yazgı, öğrencilerle halat yarışmasına eşlik etti, ateş üzerinden atladı. Başkan Yazgı, Nevruz'un milletleri birbirine yaklaştıran ve kaynaştıran önemli ortak bir değer olduğu söyleyerek, etkinliğe ev sahipliği yapan okul yönetimi ve öğrencilerine teşekkür etti.