Başkan Yazgı projelerini üniversite öğrencilerine anlattı

Ankara Gazi Üniversitesi Gazi İnşaat Topluluğu üyesi 46 öğrenci, bir dizi teknik gezi için Aksaray'a geldi.

Gazi İnşaat Topluluğu öğrencileri, Aksaray Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen bir dizi teknik gezide projeleri yerinde inceleme imkanı buldu. Gazi İnşaat Topluluğu Başkanı Tayyip Furkan Han öncülüğündeki üniversite öğrencileri, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Başkan Yazgı, 375 milyon liraya Türkiye'de tek seferde yapılan ve bir ilk olan Aksaray Yeni Sanayi Projesini tanıttı. Sinevizyon gösterisi ile Aksaray Yeni Sanayi Projesini, İnşaat topluluğu üyesi öğrencilere tüm detayları ile anlatan Başkan Yazgı, bu projenin Türkiye'de tek ve örnek bir proje olduğunun altını çizdi.

Bu arada öğrenciler, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Sözen'in adına Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya Teşekkür Belgesi takdim etti. Başkan Yazgı, daha sonra öğrencilerle birlikte otobüse binerek yapımı hızla devam eden Yeni Sanayi Projesi inşaat alanında inceleme yaptı. Öğrenciler inşaat alanında yetkililerden bilgi aldıktan sonra grup olarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Sanayi sahasındaki teknik incelemenin ardından öğrenciler ve Başkan Yazgı, Aksaray Belediyesi Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezini ziyaret etti. Gazi İnşaat Topluluğu öğrencileri, daha sonra belediye tarafından restore ettirilen ve gün yüzüne çıkarılan 2. Kılıçaslan Hamamı ile Tarihi Azmi Milli Un Fabrikasını gezerek incelemede bulunarak eserler hakkında bilgi edindi.

Aksaray Belediyesinin ev sahipliğinde teknik geziye katılan öğrenciler, kendilerini ağırlayan Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve ekibine teşekkür etti.