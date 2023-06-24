Bayram tatil yolu kana bulandı: 1 ölü, 5 yaralı

Bayramı geçirmek için İstanbul'dan memleketleri Diyarbakır'a gitmek için yola çıkanların bulunduğu otomobil Aksaray'da kaza yaptı. Kazada 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Adana Kara yolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayram tatili için İstanbul'dan memleketleri Diyarbakır'a gitmek için yola çıkan L.K. (30) idaresindeki 34 FMA 976 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak refüje takla attı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü L.K. ve otomobilde bulunan H.K. (37), Asel Keskin (3), Ö.A.K. (5) H.A.K. (4) ve M.B. (6) yaralandı. Kazayı gören yoldan geçen diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzenine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan 3 yaşındaki Asel Keskin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, H.K.'nin 8 aylık hamile olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.