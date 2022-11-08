Bekçilerin şüpheli kovalamacası film sahnelerini aratmadı

Aksaray'da uygulamada durdurulan araçtan inerek kaçan sürücü ile bekçiler arasında yaşanan kovalamaca film sahnelerini aratmadı. Şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yanında bulunan ve silahla yakalanan arkadaşı, “Adam beni vursun mu?” diye kendini savunarak, “Ben vurulduktan sonra geliyorsunuz” deyip polisleri suçladı.

Olay, Dere Mahallesi 652. sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kentin huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri ile mahalle ve çarşı bekçileri tarafından gerçekleştirilen uygulamada durumundan şüphelenilen 68 EE 629 plakalı Tofaş marka otomobile “dur” ihtarında bulundu. Uygulama noktasına yaklaşan sürücü araçtan inerek yaya olarak kaçmaya başladı. Yanında yolcu olarak bulunan şahıs kaçamadan polis ve bekçiler tarafından yakalanırken, diğer bekçiler kaçan sürücünün peşine düştü. Sürücünün kaçtığı istikamete doğru binaların bahçe duvarlarından atlayarak şahsın peşine düşen bekçiler kısa sürede bölgeyi abluka altına aldı. Adeta film sahnelerini aratmayan kısa süreli kovalamacada sürücü bekçiler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ruhsatsız tabanca ile yakalandı, “Ben vurulduktan sonra geliyorsunuz” deyip polisleri suçladı

Araç başına getirilen sürücü Taner K. (41) ve Cemil G. (43) bekçiler tarafından kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Bu sırada araçta Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arama yapan bekçi ve polisler Cemil G.'ye ait el çantasında bir adet ruhsatsız tabanca, 30 gram metamfetamin ve bir miktar esrar maddesi ele geçirdi. Sürücü ve arkadaşı hakkında yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamasında sürücü Taner K.'nın “Yaralama” suçundan arandığı ve bu yüzden kaçtığı tespit edildi. Polis ekiplerinin “Neden silah taşıyorsun?” sorusuna bağırarak, “Adam beni vursun mu?” diye cevap veren Cemil G. polis ekiplerine sinirlenerek, “Ben vurulduktan sonra geliyorsunuz” diye polis ekiplerini suçladı.

Öte yandan olay yerine gelen şüphelilerin Samet isimli arkadaşı polis memurlarına arkadaşlarını serbest bırakması için uzun süre dil döktü. Arkadaşına da sinirlenen Cemil G., “Çekil git şuradan. Ağzını kırarım, dişlerini dökerim” diye bağırdı. Sürücü ve arkadaşı gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.