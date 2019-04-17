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Belediye Başkanı Dinçer esnafları ziyaret etti

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer katıldığı bir açılış programının ardından çarşı merkezinde esnafları ziyaret etti.


Başkan Dinçer, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve belediye meclis üyeleri ile birlikte Eski Sanayi Caddesi ve Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti. Ziyaret esnasında çevrede bulunan vatandaşlar ve esnaflar yeni başkanla samimi bir şekilde sohbet edip tebrik ve hayırlı olsun temennisinde bulundu. Esnaf ve vatandaşların tebrik temennilerine teşekkür eden Belediye Başkanı Evren Dinçer, istişare ile Aksaray'a hak ettiği şekilde hizmet edeceklerini ifade etti.

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