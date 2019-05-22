Belediye Başkanı Dinçer vatandaşla iftarda buluştu

Aksaray Belediyesi ve Kızılay sponsorluğunda Ramazan ayı dolayısıyla Cumhuriyet Mahallesi ve Yunus Emre Mahallesi'nin yer aldığı TOKİ bölgesinde iftar yemeği verildi.

İftar yemeğine Belediye Başkanı Evren Dinçer, mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri, Kızılay Aksaray Şube Başkanı Yusuf Öztürk ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Evren Dinçer, iftar öncesi alana gelerek vatandaşları selamladı ve hasbihal etti.

Başkan Evren Dinçer yaptığı konuşmada, “Kaynaşmanın yardımlaşmanın iyilik ve muhabbetin şehrimize mahallemize sardığı bu mübarek ayda siz değerli mahalle sakinlerimizle buluşmak bizleri bir kat daha mutlu etti. Burada baktığımızda çocuğu ile, genci ile yaşlısıyla toplumumuzun her kesiminden bulunan vatandaşlarımızla beraber bu mübarek Ramazan ayının atmosferini birlikte yaşıyoruz. Bunun için Allah'a ham ediyoruz. Şükrediyoruz. Bu birlik ve beraberliğimizin daim olması için Cenabı hakka şükrediyoruz. Düzenlemiş olduğumuz bu tür programlarla sizlerle birlikte oluyoruz. Hasbihal etme fırsatı buluyoruz. Daha yakın olma fırsatı buluyoruz. Bundan sonra sizlere ve mahallelerimize nasıl hizmet edeceğiz bunun mücadelesi ve gayreti içinde olacağız. Burada oluşturduğumuz beyaz masada sorunlarınızı direk olarak iletme şansı bulacaksınız. Bizde bunları değerlendirerek hayata geçirmek noktasında gereken çalışmaları yapacağız. Ramazan ayının ülkemize milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum şimdiden Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum” dedi.