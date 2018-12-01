Aksaray'da beton mikserinin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.

Kaza, Çiftlik Mahallesi 6340 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Y. (53) idaresindeki 42 FNC 21 plakalı beton mikseri, Şerafettin Bostancı'yı (79) fark etmeyerek çarptı. Yaşlı adam kazada ağır yaralanırken, olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri yaralıyı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaşlı adamın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, mikser sürücüsü ise gözaltına aldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.