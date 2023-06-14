Bilim Merkezi etkinlikleri çocuklar için dolu dolu geçiyor

Toplumun her kesiminden vatandaş için birbirinden farklı etkinlikler düzenleyen Aksaray Belediyesi çocukların eğitici ve eğlenceli bir hafta sonu geçirmesi için Aksaray Bilim Merkezinde ücretsiz tiyatro oyunu sergileyecek. Aksaray Bilim Merkezinde 3 seans olarak sergilenecek olan İbiş İle Pişekar'ın Maceraları isimli oyunla çocuklar eğlenirken öğrenecek. Belediye Başkanı Evren Dinçer'in çocuklara hediyesi olan tiyatro oyununun ilk seansı 17 Haziran Cumartesi günü saat 12.30'da ikinci seansı 14.30 son seansı ise 16.00'da başlayacak. Aksaray Belediyesi olarak toplumun her kesiminden vatandaş için sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlediklerini belirten Başkan Dinçer tüm çocukları Cumartesi günü Bilim Merkezine davet etti.