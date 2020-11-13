Bina yönetim toplantısında iki grup birbirine girdi: 13 gözaltı

Aksaray'da bina yönetim toplantısında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2 grup birbirine girdi. Kavga, polisin anında müdahalesiyle kontrol altına alınırken 13 kişi gözaltına alındı.

Olay, Paşacık Mahallesi'nde bir apartmanın bina yönetim toplantısında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, binanın yönetimi ile ilgili bina sakinleri toplantı kararı aldı. Akşam saatlerinde başlayan ve tüm bina sakinlerinin katıldığı toplantıda alınması istenen bir karardan dolayı tartışma çıktı. Bir gurubun itiraz, diğer gurubunda onay verdiği kararla ilgili tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında bina sakinlerinden biri durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Çevik Kuvvet ekipleri ve herhangi bir olumsuzluğa karşı sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olumsuzluk yaşanmadan kavgayı kontrol altına aldı. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak olaya müdahale ederken, 13 kişi gözaltına alındı. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.