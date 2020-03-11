Biri kollarını açıp pota oldu, diğerleri basket attı

Aksaray'da basket potası olmayan bir köy okulunda öğrencilerden birisi duvarın üzerine çıkıp kollarını açarak pota olurken, arkadaşları basketbol maçı yaptı. Bu görüntüleri gören Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ise okula pota yaptırdı.

Aksaray'ın merkeze bağlı Yalnızceviz köyünde eğitim öğretim veren Yalnızceviz Ortaokulunda basketbol potası olmadığı için öğrencilerden biri kollarını açarak pota görevini gördü. Diğer arkadaşları ise basketbol maçı yaparak topu pota görevini yapan arkadaşının kollarından geçirmeye çalıştı. Maç yaparken çekilen bu görüntüleri Aksaray Belediyesi sosyal medya hesaplarına gönderen öğrenciler Belediye Başkanı Evren Dinçer'den pota istedi. Görüntüleri izleyen Başkan Dinçer sosyal hizmetler ekibine talimat vererek okulun bahçesine basketbol potası yaptırırken, birkaç tane de basketbol topu gönderdi. Potanın kurulmasının ardından öğrenciler de basketbol maçı yapmaya başladı.

Başkan Dinçer, gelecek nesillerin en iyi şartlarda yetişmesi için belediye olarak ellerinden gelenin fazlasını yapmaya hazır olduklarını belirterek, “Önemli olan vatandaşlarımızın gönüllerine girebilmek. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim almalarını sağlamak. Öğrencilerimizin bizlere sosyal medya üzerinden göndermiş oldukları videoyu izledik. Öğrencilerimiz basketbol oynamak için kendi imkanlarını kullanmışlar. Bizden pota yapmamızı istemişler. Bu öğrencilerimizin sportif alanlarda kendilerini geliştirebilmeleri için, basketbol potası bulunmayan okulumuza pota yapılmasını sağladık. Çocuklarımızın isteğini yerine getirdik. Çocuklarımızın mutluluğu her şeyin üzerinde" dedi.

Öğrenciler ise Başkan Dinçer ve ekibine teşekkür etti.