Böbrek yetmezliklerinin tedavisi için yeni bir proje geliştiriliyor

Dr. Zeynep Karahaliloğlu, kronik böbrek rahatsızlıklarının en yaygın tedavisi olan diyaliz prosesinde kullanılabilecek yeni nesil bir hemodiyaliz membranı hazırlayacaklarını, konuya dair projelerinin TÜBİTAK tarafından kabul edildiğini söyledi.

Geliştirilecek olan hemodiyaliz membranının hâlihazırda sıklıkla kullanılan polietersülfon diyaliz membranlarına bir alternatif olabileceğini, yüzey özellikleri ve üretim prosedürü yönüyle bir üstünlük ortaya koyabileceğini kaydeden Karahaliloğlu, bu mebranın çevre dostu ve biyouyumlu olacağını belirtti. Çalışmanın gelecek açısından da önemli çıktılarının olabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Zeynep Karahaliloğlu, “Böbrek yetmezliği günümüzün önemli sağlık problemlerinden birisi ve bu sağlık probleminin en yaygın tedavi şekli diyaliz. Hazırlayacağımız membran, diyaliz prosesinin iyileştirilmesine katkı sağlamanın ötesinde, daha sonraki çalışmalarda giyilebilir bir diyaliz makinesi tasarımına da dönüşebilecektir. Böylelikle su ve elektrik gibi kentsel altyapı ihtiyaçları gerektiren hemodiyaliz prosesinin, herhangi bir afet durumunda sekteye uğraması da engellenmiş olacaktır” dedi.

Projenin TÜBİTAK-3501 Kariyer Geliştirme Programı çerçevesinde kabul edildiğini anımsatan Doç. Dr. Karahaliloğlu, açıklamasının son bölümünde “Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu” üyelerine katkılarından dolayı teşekkür etti. Projenin çalışma ekibinde Kapadokya Üniversitesi'nden Prof. Dr. Baki Hazer, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Batur Ercan ve Konya Şehir Hastanesi'nden Doç. Dr. Rafiye Çiftçiler yer alıyor.

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, projelerinden dolayı Doç. Dr. Zeynep Karahaliloğlu'nu tebrik etti ve tüm çalışma ekibine başarılar diledi.