Bu yıl ASÜ'ye ilk kez önlisans düzeyinde uluslararası öğrenci alınacak

Dr. Yusuf Şahin, bu yıl uluslararası öğrenciler için bin 29 kontenjan belirlendiğini ve ilk kez önlisans düzeyinde de öğrenci kabul edeceklerini söyledi.

Uluslararası öğrenci konusunu önemsediklerini ve tüm büyüme planlarını bu durumu da göz önüne alarak düzenlediklerini kaydeden Şahin, “Bu yıl -özel yetenek sınavıyla öğrenci alan bölümler dâhil- lisans düzeyinde 681 ve önlisans düzeyinde ise 348 uluslararası öğrenci alacağız. Önlisans düzeyinde ilk kez uluslararası öğrenci kabulü yapılacak. Artık -merkezde olduğu gibi- ilçelerdeki okullarımızda da uluslararası öğrencilerimiz olacak” dedi. Bu kapsamda Sosyal Bilimler MYO'da beş programa 53, Teknik Bilimler MYO'da 11 programa 63, Eskil MYO'da iki programa 18, Güzelyurt MYO'da altı programa 46, Ortaköy MYO'da sekiz programa 120 ve Sağlık Hizmetleri MYO'da dört programa 48 öğrenci alınacak. Lisans düzeyinde ise Eğitim Fakültesi'nde 9 bölüme 96, Fen Edebiyat Fakültesi'nde 11 bölüme 184, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde 6 bölüme 127, İletişim Fakültesi'nde 2 bölüme 24, İslami İlimler Fakültesi'ne 25, Mühendislik Fakültesi'nde 7 bölüme 121, Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde 3 bölüme 32, Turizm Fakültesi'ne 10 ve Veteriner Fakültesine 8 öğrenci alınacak. Bunlara ek olarak özel yetenek sınavı ile öğrenci alan Eğitim Fakültesi'ndeki iki bölüme 16, Spor Bilimleri Fakültesi'ndeki üç bölüme de 38 öğrenci kabul edilecek. Rektör Şahin, ASÜ'nün gerek fiziki gerekse akademik bakımdan altyapısını her geçen gün daha da geliştirdiğini ve dikkat çeken bir üniversite olduğunu belirterek, “Biz ASÜ'nün potansiyelini bugün bulunduğumuz noktadan daha ileriye taşımanın gayretindeyiz. Uluslararası öğrenciler konusunda da aynı doğrultuda çalışıyoruz” dedi.

Öte yandan ASÜ, uluslararası öğrencilerin Türkiye'deki üniversiteleri ve eğitim olanaklarını tanıması için kapsamlı bir biçimde tasarlanan “Study in Turkey” platformunda da tanıtılıyor. Dileyen öğrenci elektronik ortamda bu platforma erişebiliyor ve Türkiye'deki üniversitelerle alakalı tüm detayları öğrenebiliyor.