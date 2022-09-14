İhlas Haber Ajansı

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Çalınan motosikleti jandarma buldu

Aksaray’da bir evin önünden çalınan motosiklet, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda bulundu.

Aksaray'da bir evin önünden çalınan motosiklet, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda bulundu. Motosikleti çalan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


Olay, Ekil ilçesine bağlı Eşmekaya beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, beldede yaşayan bir vatandaş motosikletinin çalındığını belirterek jandarmaya ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, motosikletin çalındığı bölgede inceleme yaptı. Yapılan çalışmalarda motosikleti çalan şahsın İsa A. (20) olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, şüphelinin yerini kısa sürede tespit etti. Şüpheli çaldığı motosikletle birlikte yakalandı. Motosiklet sahibine teslim edilirken, jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen genç tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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