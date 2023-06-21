Aksaray'da mobilyacılar ve toptancılar sitesinde çalınan telefon ve internet kabloları esnafı iletişimsiz bıraktı.

Olay, önceki gün gece yarısı Hacılar Harmanı Mahallesi'nde bulunan Toptancılar ve Mobilyacılar Sitesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler gece yarısı Mobilyacılar ve Toptancılar Sitesinde bulunan 2 internet ve telefon kablosu giriş panosu ile bölgede bulunan iş yerlerinin duvarlarındaki kabloları çaldı. Kestikleri kabloları alan hırsızlar kayıplara karışırken, sitede bulunan esnafın telefon ve internet bağlantısı gitti. Toptancılar Sitesi ve hemen yanında bulunan Mobilyacılar Sitesinde bulunan yaklaşık 30 iş yeri telefon ve internet kullanamazken, iletişim mağduriyeti yaşanıyor. Olayla ilgili ihbarın ardından harekete geçen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin peşine düşerken, 2 gündür iletişim ve internet sorunu yaşayan bölgeye internet verilmesi için çalışmalar devam ediyor.