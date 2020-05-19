Cezaevi firarisini özel ekip yakaladı

Aksaray'da 78 ayrı suçtan aranan ve hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisinin kasadan hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray'da "Ciğerci İbo" lakabıyla birçok hırsızlık ve adam yaralama olayına karışan Halil İbrahim A. (20), geçtiğimiz yıllarda polisin operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi. Ocak ayında Ankara'da bulunan açık cezaevinden firar ederek kayıplara karışan şahıs 5 ayda birçok hırsızlık olayına karıştı. Son olarak Aksaray'da 2 ayrı iş yerinde kasa hırsızlığı yaparken güvenlik kameralarına yakalanan cezaevi firarisi polis ekiplerince aranması sürerken, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından özel bir ekip kuruldu.

Hırsızlık, adam yaralama, yağma, mala zarar verme gibi 78 ayrı suçtan aranan ve 9 ayrı suçtan toplam 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Halil İbrahim A. özel ekibin merkeze bağlı Altınkaya Köyünde bir eve yaptığı operasyonla yakalandı. Şüpheli sorgusunun ardından Aksaray Adliyesi sevk edilerek hakim karşısına çıkartılırken, adliye önünde şüpheli ve yakınları görüntü almak isteyen basın mensuplarına saldırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.