Cinayetten hükümlü cezaevi firarisi yakalanınca gülerek “Daha çağırmadılar ki” dedi

Adliyeye götürülürken gazetecilerin “Neden teslim olmadın?” sorusuna gülerek cevap veren hükümlü şahıs “Daha çağırmadılar ki” diyerek cevap verdi.

Edinilen bilgiye göre, Konya'da 2006 yılında bir kişiyi öldürmek suçundan gözaltına alınan ve o tarihte çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen Bilal Dağ (41), pandemi gerekçesiyle tutuklu olduğu cezaevinden izinli olarak bırakıldı. Teslim olması gerektiği tarihte cezaevine teslim olmayarak firar eden şahıs hakkında arama-yakalama çalışması başlatıldı. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından yapılan araştırmada şahsın Aksaray'ın merkeze bağlı Taşpınar beldesinde saklandığını tespit etti. Hakkında 22 yıl 45 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsa yönelik beldede teknik ve fiziksel takip başlatan jandarma istihbarat ekipleri, yaklaşık 2 hafta boyunca yaptığı araştırma neticesinde beldede bulunan bir bağ evine operasyon düzenledi. Yakalanan Bilal Dağ, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen Bilal Dağ, adliye girişinde gazetecilerin “Neden teslim olmadın?” sorusuna gülerek, “Daha çağırmadılar ki. Covid de bitmedi ki neden döneyim” diye cevap verdi. Şahıs çıkarıldığı savcılıkça tutuklanarak cezaevine gönderildi.