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Çinli turistlerden saygı duruşu

Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’inci yıldönümü kutlandı.

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'inci yıldönümü kutlandı. Sultanhanı Kervansarayını gezmeye gelen Çinli turistler de kutlama programına katılarak saygı duruşunda bulundu.


Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayan program Sultanhanı Kervansarayı önünde devam etti. Törene İlçe Kaymakamı Murat Karasu ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunduğu sırada Sultanhanı Kervansarayını gezmeye gelen iki kadın Çinli turistte programa eşlik etti. Kadın turistler saygı duruşunda bulundu. Turistlerin hareketleri takdirle karşılanırken program şiir okunması ve geçit töreni ile sona erdi.

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