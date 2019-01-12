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Çocuğun başına sıkışan lazımlık itfaiye tarafından çıkarıldı

Aksaray’da başına oturaklı lazımlık sıkışan 15 aylık çocuk itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarıldı.

Aksaray'da başına oturaklı lazımlık sıkışan 15 aylık çocuk itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarıldı.


Olay, Küçük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi Can Apartmanı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 15 aylık Yiğit Ali Salur evde oyun oynarken oturaklı lazımlığı başına geçirdi. Daha sonra lazımlığın çıkmaması üzerine ailesi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kesici marifeti ile çocuğun başına giren lazımlığı keserek çıkarttı.

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