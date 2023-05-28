Cumhurbaşkanlığı için Aksaray'da oylar sandıkla buluşuyor

Aksaray'da Cumhurbaşkanı seçimi için vatandaşlar oy kullanmak üzere sandık başına gidiyor. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ise oy kullanma oranının yüksek olduğunu belirterek, seçimin şimdiden hayırlı olmasını temenni etti.

Aksaray'da sandıkların kurulduğu okullarda hazırlıkların tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı 2. tur için oy kullanma işlemleri saat 08.00'de başladı. Erken saatte okullara gelen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı seçimi için sandıklara giderek oylarını kullandı. Oy kullanma işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

“İnşallah Cumhurbaşkanımıza olan desteği artırarak seçimi kazanacağımızı düşünüyoruz”

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Oyumuzu kullandık. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar başkan seçeceğiz Allah'ın izniyle. Oyların katılımının düşük olduğu yönünde bir takım ifadeler oluyor sabahtan beri. Ama böyle olmadığı kanaatindeyiz, oy verme süreci devam ediyor. Geçen seçime nazaran tabi ki bu oy kullanma işlemi daha kısa sürdüğü için bir yoğunluk yaşanmıyor. Oyunu kullanan vatandaşlarımız hemen evlerine geçiyorlar. İnşallah Aksaray'ımızda ve ülke genelinde sayın Cumhurbaşkanımıza olan desteği artırarak seçimi kazanacağımızı düşünüyoruz. Şimdiden seçim sonuçlarının hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.