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Dağılgan Stadyumunda inceleme

AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, beraberinde AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Emniyet Müdürü Ali Karabağ ile Dağılgan Stadyumunda incelemelerde bulunarak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cüneyt Alkan’dan bilgi aldı.

AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, beraberinde AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Emniyet Müdürü Ali Karabağ ile Dağılgan Stadyumunda incelemelerde bulunarak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cüneyt Alkan'dan bilgi aldı.


Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün Aksaray'da önemli projeleri hayata geçirdiğini ifade eden Milletvekili Cengiz Aydoğdu, “Gençlerin spor yapmalarına imkan sağlamak için tesisleri sürekli olarak modernize ediyoruz. Bugünde incelemesini yaptığımız Dağılgan Stadyumu da baştan aşağı yenileniyor. Hükümet olarak, Türkiye genelinde çağın gereklerine uygun spor tesisleri yapılması hedefinde çok büyük yatırımlar yapmaktayız. Bu yatırımlar kapsamında girişimlerimiz neticesinde 1,5 milyon lira ödenekle ilimizde vatandaşlarımızın, gençlerimizin hizmetinde olacak en iyi spor tesislerini kazandırma gayreti içerisindeyiz” dedi.


Stadyumda eksikliklerin hızla giderilerek standartlara uygun hale getirildiğini aktaran İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ise, “3. Lige çıkan Aksaray Belediyesporumuzun stadı baştan aşağı yenileniyor. Eksiklikler giderilerek sporcularımıza yakış şekilde hizmet verecek. Aksaray ilimize ve Türk futboluna ev sahipliği yapacak stadımız şimdiden hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

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