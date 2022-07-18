DEAŞ üyesi Aksaray'da operasyonla yakalandı

Aksaray'da DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olan ve bu nedenle aranan şahıs, saklandığı ikamette jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olan ve bu nedenle de aranması olan bir şahsın Aksaray'da olduğu yönünde bilgiler alan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri olayla ilgili bir çalışma başlattı. Yapılan titiz çalışmalarda Hasan D. (32) isimli şahsın bulunduğu ikameti tespit eden jandarma ekipleri merkezde bulunan ikameti takibe aldı. 2 gün boyunca teknik ve fiziksel olarak yapılan takibin ardından operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, şahsı saklandığı evde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülen şahıs buradaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi.