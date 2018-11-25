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Demir korkuluklara başı sıkışan köpek kurtarıldı

Aksaray’da başı bahçe duvarındaki demir korkuluklara sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Aksaray'da başı bahçe duvarındaki demir korkuluklara sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Olay, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikanın bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, fabrikada bulunan bekçi köpeğinin başı fabrikayı çevreleyen demir korkuluklara sıkıştı. Kafasını geçirdiği korkuluk demirinden çıkaramayan köpeğin havlamasını duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri makasla demirleri keserek köpeğin başını kurtardı.

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