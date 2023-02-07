Depremde hayatını kaybeden genç öğretmen Aksaray'da toprağa verildi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan depremde Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde oturduğu binanın çökmesiyle hayatını kaybeden öğretmen Gülşen Köylü, memleketi Aksaray'da toprağa verildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sınıf öğretmenliği yapan Gülşen Köylü (23), dün sabah Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremde oturduğu binanın çökmesi sonucu göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Arama kurtarma ekiplerinin yaptığı kurtarma çalışmasında cansız bedenine ulaşılan genç öğretmen memleketi Aksaray'a getirildi. Baba ocağı olan Eskil ilçesi Çulfa yaylasındaki baba evine getirilen genç öğretmen burada helallik alınarak kılınan cenaze namazının ardından Yayla Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine çok sayıda vatandaş katıldı.