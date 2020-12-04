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Devrilen motosikletle metrelerce sürüklenen sürücü yaralandı

Aksaray’da kontrolden çıkarak metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Aksaray'da kontrolden çıkarak metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralandı.


Kaza, Aksaray'ın Merkeze bağlı Yeşiltepe Beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Mehrabadin J. (30) idaresindeki plakasız motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek metrelerce sürüklendi. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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