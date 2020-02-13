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Devrilen tırda yaralanan hamile kadın kabinde sıkıştı

Aksaray’da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır refüje devrildi.

Aksaray'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır refüje devrildi. Kazada kabinde sıkışan 1'i hamile kadın olmak üzere 5 kişi yaralandı.


Kaza, saat 08.00 sıralarında Aksaray-Adana karayolunun 22. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana'dan Aksaray istikametine seyreden Ahmet E. (39) idaresindeki 47 LG 841 plakalı tır, kar nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi. Kazada sürücü ve tırda yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Sürücü ve ön koltukta bulunan hamile olduğu belirtilen Habibe D. (32) kabinde sıkıştı. Diğer sürücüler tarafından haber verilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından olay yerine İl Afet Acil Durum (AFAD), itfaiye, polis ve 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen kurtarma ekipleri, sürücü ve hamile kadını sıkıştığı yerden kurtardı. Sürücü, Habibe D., Elif E. (20), B.D. (5) ve S.E. (8), Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Habibe D.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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