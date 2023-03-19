Dini nikahlı eşini bıçakla yaralayıp, araçlara zarar veren şahıs tutuklandı

Aksaray'da kavga ettiği dini nikahlı eşini bıçakla hafif yaralayan ve daha sonra kullandıkları otomobilin ve polis aracının camlarını kırarak zarar veren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz gün Coğlaki Mahallesi 1225 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 20 yıldır dini nikahlı olarak yaşadığı iddia edilen ve son 1,5 yıldır ayrı yaşadıkları öğrenilen Y.Ş. ve A.A., telefonda tartışmaya başladı. Telefondaki tartışmanın ardından kadının yaşadığı eve giden Y.Ş., burada A.A. ile görüşmek istedi. Bir süre A.A. ile görüşen Y.Ş. tartışma ve sonrasında çıkan kavgada kadını bıçakla elinden ve boynundan hafif şekilde yaralayıp darp etti. Ardından hızını alamayan Y.Ş. kadının babasının üzerine kayıtlı olan otomobile saldırdı. Camlarını kırıp taş ve sopalarla araca saldıran Y.Ş., otomobile zarar verdi. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine olayı bildirmesi üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şahsı yakalayıp gözaltına alırken, polis aracına götürülen Y.Ş. bu kez de polis aracına saldırarak polis aracının camını kırıp, kaportasını yumrukladı. Güçlükle gözaltına alınan şahıs polis aracına bindirilirken, olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri hafif yaralanan kadını ambulansa bindirdi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan A.A. daha sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan ve emniyete götürülen Y.Ş. ise buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.