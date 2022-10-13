Direksiyonda alkollü yakalandı, “Alkol yok” deyip “Araç kullanmadım” dedi

Aksaray'da alkollü araç kullanırken yakalanan ve polise “Alkol yok” diyen sürücü 0.66 promil alkollü çıktı. Basın mensuplarının “Neden alkollü araç kullanıyorsunuz?” sorusuna gülerek cevap veren pişkin sürücü, “Kullanmadık ki” diyerek cevap verdi.

Olay, Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ve bekçiler tarafından gerçekleştirilen uygulamada polis ekipleri durumundan şüphelendikleri 68 AAB 564 plakalı otomobili durdurdu. Araç sürücüsü Murat Y. (25) ve yanındaki arkadaşları araçtan indirilirken, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürücü ve araçtaki 2 arkadaşının üst araması yapıldı. Üst araması sırasında sürücüye “Alkol var mı?” diyen polis memuruna, “Alkol yok” diye cevap veren sürücü trafik polisleri tarafından alkol testine alındı. Alkol metreyle yapılan testte sürücü 0.66 promil alkollü çıkarken söylediği yalan da ortaya çıktı.

Basın mensuplarının “Neden alkollü araç kullanıyorsunuz?” sorusuna gülerek cevap veren pişkin sürücü direksiyon başından indirilmesine rağmen araç kullandığını inkar ederek, “Kullanmadık ki abi hiç sorma” diye cevap verdi. Araçta ve şahıslarda yapılan arama ve sorgulamalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 823 lira para cezası kesilerek ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Sürücü ceza işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.