Diyetisyen Ayşe Göktaş: "Gıda takviyeleri ile korona virüse karşı etkili mücadele yürütülebilir"

Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce kişinin ölümüne neden olan korona virüsten korunmanın en önemli yolu düzenli ve dengeli beslenmeden geçiyor. Diyetisyen Ayşe Göktaş, birçok meyve, sebze ve gıda maddelerinin korona virüse yakalanmayı yüzde 50 oranında azalttığını, yakalanıldığında da yüzde 80 hasarsız atlatılmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Diyetisyen Ayşe Göktaş, gıda takviyeleri ve düzenli uyku ile korona virüse karşı oldukça etkin bir mücadele yürütülebileceğini belirterek, korona virüsten korunmanın en güzel yöntemlerinden birisinin bağışıklık sistemini güçlendirmek olduğunu söyledi. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için bazı gıdaların daha çok tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Göktaş, "Bunların başında antioksidan özellik gösteren gıdaların tüketimi geliyor. Peki, antioksidan özellik gösteren gıdalarımız nelerdir? Özellikle kış mevsimine girdiğimiz için mandalina, portakal, greyfurt, C vitamini yönünden çok güzel desteğimizi sağlar. Aynı şekilde havuçta kış mevsimine girdiğimiz için A vitamini takviyemizi artırır. Ayrıca çinko zatürre oranını azaltır. Bunun için de ceviz, balık, ıspanak, bunların tüketimine dikkat etmemiz gerekiyor. En güzel ise selenyum alımımızı artırmamız gerekiyor. Bu selenyum alımını ise sığır eti, yine ıspanak, ceviz, bunlardan tüketerek sağlayabiliriz. Tüm bunları yaparsak korona virüse yakalanma oranımız yüzde 50 oranında azaltmaktayız. Virüse yakalandıktan sonra ise kısa sürede atlatmamızı sağlayacak derece ise yüzde 80 etkili olmaktadır” ifadelerini kullandı.

Obezite hastaları içinde önemli korunma yönteminin fiziksel hareketleri artırmak ve düzenli uyku olduğuna dikkat çeken Diyetisyen Göktaş, “Obez olan kişilerde ise korona virüse yakalanma oranı yüzde 50 oranında artmakta. Yakalandığımız zaman da ise yüzde 70 oranında yoğun bakıma girme, entübe olma riskleri artmakta. Obezitelerin korunması için de günlük beslenmemize dikkat etmeliyiz. Özellikle fiziksel aktivitemizi artırmalıyız ve düzenli uyku en başında gelen önemli şeylerden birisidir. Bu üçüne eğer dikkat edersek bu süreci en az hasarla atlatmış oluruz” diye konuştu.