Dünya Kaykay İniş Şampiyonası ve Hız Kızağı Yarışması başladı

Aksaray'da 30 ülkeden 130 sporcunun katıldığı Dünya Kaykay İniş ve Hız Kızağı Şampiyonası, dünyanın en uzun parkuru olarak seçilen Hasandağı'nda başladı.

Dünya Yerçekimi ve Kaykay Sporları Federasyonu tarafından Çekya ve İtalya'nın ardından ilk kez Türkiye'de düzenlenen Dünya Kaykay İniş Şampiyonası ve Hız Kızağı Yarışması Hasandağı'nda başladı. 30 farklı ülkeden 130 sporcunun katıldığı şampiyona ve yarışmalarda serbest antrenmanların ardından dünyanın en uzun parkuru olarak seçilen Aksaray Hasandağı Kaykay Parkurunda ilk 32 sporcu kaykay inişi gerçekleştirdi. Federasyon yetkilileri ve il protokolü tarafından başlatılan eleme turunda 32 sporcu 12 farklı dönüşte kıyasıya mücadele etti. Elemelerde mücadele eden 32 sporcu yarın yapılacak olan Çeyrek Final ve Yarı Finallerde 4'erli gruplar halinde finale çıkmak için mücadele edecek. 130 sporcunun tamamının eleme usulü ile çeyrek ve yarı finale hak kazanması halinde 4'erli son gruplar Hasandağı Bozkurt Düzlüğüne iniş yapacak. Hem Kaykay İniş Şampiyonası hem de Hız Kızağı Yarışması Finalleri Helvadere beldesinde gerçekleştirilecek.

Dünya Yerçekimi ve Kaykay Sporları Federasyonu Temsilcisi Cüneyt Gazioğlu, “Bugün Türkiye'de ilk defa olacak bir organizasyonla karşı karşıyayız. Dünya Kaykay İniş Şampiyonası burada yapılacak. Aynı zamanda yine Dünya Hız Kızağı Yarışması bu parkurda Hasandağı'ndan aşağıya yapılacak. 3.2 kilometrelik müthiş bir parkur var, 12 dönüş var. Bu araçlar 150 kilometreye hatta 160 kilometreye varan hızlara çıkıyorlar. Çok çekişmeli bir eleme günü bugün aslında 32 tane yarışmacı var en son finale kalan dünyanın en hızlıları bunlar olacak. Bu elemenin ardından da yarın dörtlü olarak asıl yarış olacak. Bir Formula 1 heyecanı bile burada yaşanabilir. Çünkü 12 dönüş olduğu için yarışmacılar sürekli bir birini geçmiş olacaklar. Parkur içerisinde çok heyecanlı bir yarış olacağını düşünüyoruz. Yarışma konusunda, parkur konusunda yarışmacılar olağanüstü olduğunu söylüyorlar. Görüntü de o zaten çünkü dün daha serbest antrenman inişlerinde bile müthiş görüntüler çıktı. Bugünü heyecanla bekliyoruz” dedi.

Şampiyona ve yarışmalar hakkında bilgi veren Dünya Yerçekimi ve Kaykay Sporları Federasyonu Organizasyon Sorumlusu Abdullah Kahraman ise “Bugün burada Dünya Kaykay İniş Şampiyonasını yapıyoruz. Aynı zamanda Hız Kızağı, dünyada 2 ülkede yapıldı bugüne kadar İtalya ve Çekya'da üçüncüsünü ilk defa Türkiye'de Aksaray'da ve Hasandağı'nda yapıyoruz. 130 sporcumuz katıldı buna 30 ülkeden. Dolayısıyla Aksaray'da hep ilkleri yaşıyoruz. Bundan sonra da yaşamaya ve yapmaya devam edeceğiz. Şimdi Aksaray'ın şöyle bir özelliğini daha keşfettik. Biz daha önce Aksaray'da Yamaç Paraşütü Şampiyonaları yapıyorduk ama Hasandağı'mızın o kadar çok özelliği var ki kaykay sporunun da en uygun yer olduğunu tespit ettik. Dünya Yerçekimi ve Kaykay Sporları Federasyonu başkanı geldi. Burada 1 ay önce inlemelerde bulunmuştu. Pisti inceledi. Dünyanın en uzun pisti olduğunu tescilledi. Dolayısıyla kaykay sporunda da hız kızağında da Hasandağı cazibe merkezi haline gelecek” diyerek gelecek yıllarda da çalışma yapacaklarını aktardı.