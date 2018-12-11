Dur ihtarına uymayan şahıs otomobilini bırakıp kaçtı

Aksaray'da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü polisten kaçamayacağını anlayınca otomobili bırakıp kayıplara karıştı.

Olay, Aksaray - Ankara Karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri karayolunda şüphe üzerine 35 DE 0118 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan sürücü bir süre polisten kaçmaya çalıştı. Yaklaşık 20 dakika süren kovalamacanın ardından polisten kaçamayacağını anlayan sürücü Aksaray Ankara Karayolu'nda bulunan bir tesise otomobili park ederek kaçtı. Otomobili park halinde bulan polis ekipleri bölgede geniş çaplı araştırma başlatırken, kimliği belirlenemeyen sürücü kayıplara karıştı. Otomobilde arama yapan polis ekipleri herhangi bir suç unsuruna rastlamazken, otomobil çekici ile otoparka çektirildi.