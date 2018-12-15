Duvardan atlamak isterken eli demire saplandı

Aksaray'da okul duvarından atlarken eli korkuluk demirlere saplanan çocuk itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Sofular Mahallesi Gündoğdu Caddesi'nde bulunan Aksaray Anadolu Lisesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulu çevreleyen demir korkuluklardan atlamak isteyen Şerife S. (16), duvara çıktığı sırada dengesini kaybedip düşerken eli demir korkuluklara saplandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kız çocuğunun eline saplanan demiri kesti. Kurtarma çalışmaları sırasında kız öğrencinin arkadaşları birbirine sarılarak ağladı.

Elindeki demir ile ambulansa alınan öğrenci Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede ameliyat edilerek elindeki demir çıkarılan Şerife S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.