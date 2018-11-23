Eğitimli ve kendi işinin patronu olacak üreticiler için protokol imzalandı

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da tarım ve hayvancılık alanında bir araya gelen 4 kurum protokol imzalayarak üreticilerin hem eğitimini, hem de devlet desteklerinden daha çok yararlanmasını sağlayacak.

Aksaray Ziraat Odası Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Aksaray Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü ortaklaşa bir protokol imzalayarak çiftçilere hem eğitimini, hem de desteklerden daha iyi yararlanabilmesini sağlayacak. Ayrıca dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan kırsal alanda yaşayan kadınlara, gençlere ve engellilere yönelik meslek edindirme kursları ve uygulamalı girişimcilik eğitimlerinin yer aldığı protokolde üreticilerin kendi işinin patronları olması da sağlanacak.

Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, imzalanan protokol ile birlikte üreticilere eğitimler verileceğini belirterek, “Bugün 4 kurum protokol imzaladık. Bunu geçmiş yıllarda da yaptık. Kırsaldaki üreticilerimizin desteği, hibeyi daha kolay alabilmesi için çalışacağız. Her sertifika alan üreticimiz 5 puan daha ilerde olduğu için böyle bir protokol imzalıyoruz. Üreticilerimize önce eğitim veriyoruz. Buradaki ziraat mühendislerimiz, İŞKUR personellerimiz ile birlikte çiftçilerimize eğitimler veriyoruz. Daha sonra da eğitim alan çiftçilerimiz sınava giriyor. Sınavı kazandıktan sonra da sertifika alıyorlar. Bu sertifika ile de bakanlıkların verdiği hibelerden daha iyi yararlanabilmesi için, yani 5-10 puan daha ilerde oluyor ve daha fazla hak sahibi olmuş oluyor” dedi.

İŞKUR Müdürü Mahmut Akkuş ise “Özellikle Cumhurbaşkanımız kadın istihdamını önemsiyor. Bu konuda da bizlere de ciddi talimatları var. Dezavantajlı gruplar arasında yer alan kadınlarımız, gençlerimiz, engellilerimiz bu proje sayesinde hem mesleki deneyim kazanacaklar, girişimci yönlerinin artırılması ve istihdama dahil edilmesi noktasında ciddi bir katkı sunacak. 3 ayrı köyde 106 kişiye 6 grupta eğitimler verilecek. Aksaray bilhassa süt üretiminde ön sıralarda yer alıyor. Türkiye genelinde ise 12'inci sırada. Dolayısıyla süt konusunda uzmanlaşmış bir şehrin ara eleman ihtiyacının giderilmesi noktasında bu kurslarımız ciddi bir katkı sunacak. Ayrıca biz, iş arayan kadınlarımızın, gençlerimizin iş arayan değil, işveren olmasını istiyoruz. Bu protokol vesilesi ile uygulamalı girişimcilik eğitimlerimiz de olacak. Dolayısıyla bakanlıklarımızın verdiği bu teşviklerden de yararlanarak kendi işlerinin patronu olacaklar” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 4 kurum protokolü imzalayarak projeyi başlattı.