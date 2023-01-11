Ehliyetsiz ve alkollü sürücünün polislere söylediği sözler pes dedirtti

Aksaray'da ehliyetsiz ve alkollü araç kullanırken polise yakalanan sürücünün polislere söylediği sözler pes dedirtti. Osmanlı'dan girip Anadolu'dan çıkan alkollü sürücü ceza yememek için memurlara uzun süre dil döktü. Cezadan kurtulamayacağını anlayan sürücü bu sefer de 3 kardeşinin subay olduğunu belirterek, “Benim 3 kardeşim subay siz bana ceza yazıyorsunuz” dedi.

Olay, Hacı Hasanlı Mahallesi Bankalar Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kentte huzur ve güven uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine 68 ABG 704 plakalı otomobil durduruldu. Araçtan indirilen sürücü Hasan Ş. (28) ve arkadaşı Durmuş B.'nin (22) üst araması ve kimlik sorgusu yapılırken, sürücü Hasan Ş.'nin ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Ardından sürücünün alkol testi yapıldı. Çok alkollü olmadığını söyleyerek polis memurunun uzattığı alkol metreyi üfleyen sürücü 1.42 promil alkollü çıktı. Hem ehliyetsiz hem de alkollü olarak yakalanan sürücü ceza yiyeceğini anlayınca bu sefer de cezadan kurtulmak için uygulama noktasında amirin yanına gitti. Görevli memura kendini tanıtan sürücü, “Ben Aksaraylıyım, Demirci kasabasındanım. Ben hakiki Osmanlı'yım, Osmanlı çocuğuyum ben, bu bilmediği için geçtim ben yemin ederim. Hayır! Bak solcuda vardır. Bir yardımcı olun abi, hepimiz Anadolu çocuğuyuz. Kapkaç yok, hırsız yok bir şey yok. Sen Anadolu çocuğu değil misin?" dedi. Basın mensuplarının “Neden alkollü araç kullanıyorsunuz?” sorusunu yanıtlayan sürücü, arkadaşının yol bilmediğini belirterek, "Ben kullanmıyorum. Kullandım, yolu bilmediği için kullandım. Ben alkollü araba sürmem. Arkadaş yolu bilmiyordu. Yolu bilmediği için diyorum. Yolu bilmediği için ben sürüyordum. Onu da çevirince ben döndüm. Bu yani sıkıntı yok" dedi.

Cezaya, "Subay kardeşiyim" deyip itiraz etti

Osmanlı'dan girip Anadolu'dan çıkan alkollü sürücü ceza yememek için memurlara uzun süre dil döktü. Ceza işlemleri içi polis otosu başına alınan sürücü bu kez de farklı bir yol deneyerek cezadan kurtulmaya çalıştı. GBT sorgusunun tekrar yapılmasını isteyen sürücü, "Bu devlete benim 3 tane kardeşim subay, GBT'de yazılı değil mi? 3 tane kardeşim subay benim. Kamera beni çekiyor değil mi? Benim 3 tane kardeşim subay, girip T.C.'me baksınlar. Abi benim 3 tane kardeşim subay diyorum, sen bana ceza yazıyorsun. Bu devleti koruyan zaten benim kardeşlerim, girin bakın" diye konuştu.

Alkollü sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL ve alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL olmak üzere toplam 12 bin 254 TL para cezası kesildi. Sürücünün aracı yanında bulunan arkadaşı Durmuş B.'ye teslim edildi. Alkollü sürücü ise ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezine götürüldü.