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Elektrik kontağından çıkan yangın evi yaktı

Aksaray’da bir evde elektrik kontağından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Aksaray'da bir evde elektrik kontağından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Yangın, sabah saat 05.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi Selçuk Caddesi 21 numara sayılı 2 katlı binanın 2. katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Ali Rıza A. isimli şahsa ait evde yangın çıktı. Yangın kısa sürede bir odayı sararken, yangını fark eden ev sahibi durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri hem içeriden hem de yangın merdiveniyle çatıdan yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu tamamen söndürüldü. Yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.

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