Elektrikli mopedi rahat tavırlarla çalan hırsız kamerada

Aksaray'da apartman içerisinden elektrikli mopedi çalan hırsızlık şüphelisi, güvenlik kamerasına yakalandı, rahat tavırları dikkat çekti.

Olay, Paşacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarında bulunan Ali Dayı Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanda ailesi ile yaşayan Hasan Çelen'in (57) akşam saatlerinde işten dönen oğlu, babasına ait elektrikli mopedi apartman girişine koydu. Gece saatlerinde apartmana giren bir şüpheli, apartman içerisinde gezdikten sonra girişte bulunan elektrikli mopede binerek geri geri sürüklemeye başladı. Hırsızlık şüphelisi, mopedi çalıştıramayınca, sürükleyerek götürdü. Şüphelinin rahat tavırlarla gerçekleştirdiği hırsızlık olayı apartmanın güvenlik kamerasına yansırken mopet sahibi ise durumu polise bildirdi. Olay yerinde incelemeler yapan polis ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında tespit edilen şüphelinin peşine düştü.

Yaşanan hırsızlık olayını anlatan Hasan Çelen ise “Motoru buraya koymuştuk. Çocuk işe gidecekti. Sabah haberimiz oldu. Güvenlik kamerasına baktığımızda hırsız giriyor, önce yukarıya çıkıp etrafı kolaçan ediyor. Sonra da motorun sahibi gibi alıp gidiyor” dedi.