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Elinde havai fişek patladı

Aksaray’da elinde havai fişek patlayan bir kişi yaralandı.

Aksaray'da elinde havai fişek patlayan bir kişi yaralandı.


Olay, saat 19.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi TOKİ 4. etapta bulunan boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arazide arkadaşları ile birlikte havai fişek patlatmak isteyen Gökhan A. (37), havai fişeği ateşlediği sırada elinde patladı. Gökhan A. ellerinden yaralandı. Elleri kanlar içinde kalan Gökhan A. arkadaşları tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Gökhan A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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