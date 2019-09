Emniyet Müdürü Karabağ'a veda programı

Düzenlenen programa, Aksaray Valisi Ali Mantı, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Vali Yardımcıları, Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, il müdürleri, sivil toplum örgütü başkanları, kurum amirleri ve iş adamları katıldı.

Programda konuşma yapan Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, “Genel asayiş ve kamu düzenini sağlayarak vatandaşların can ve mal güvenliğini tesis eden teşkilatta, ilimizde vermiş olduğu gayretli çalışmalarıyla, ekip ruhu bilinciyle çok önemli, kaydedeler işler yaptığını bizler yakinen biliyoruz. Bizler kendisinden bu süreç içerisinde çok memnun kaldık. İnşallah Rabbim de memnun olur. Serhat ve sınır şehrimiz Van'a tayin edilmeniz de gösteriyor ki sizin donanımlı, liyakatli ve güvenilir bir bürokrat olduğunuzu ortaya koyan iradeye saygı duyuyor sizin Türk bayrağının dalgalandığı her yerde layıkıyla görevinizi yerine getireceğinizi biliyor, yolunuz ve bahtınızın açık olmasını diliyorum” dedi.

Aksaray İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ise, “Baharın ilk günlerinden Aksaray'a adım attık. Hayırlısı ile yine bahar aylarında Aksarayımıza veda ediyoruz. Van iline devletimiz bir vazife tebliğ etti. İnşallah sizlerin duası Rabbimin hidayeti ile bu görevcide laiki ile ifa etmeyi temenni ediyorum. Bu program için ayrıca teşekkür ediyorum. Şehitlerimize Rabbimden rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyorum. Hepinize teşekkür eder saygılar sunarım” diye konuştu.

Aksaray İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ'dan övgüler ile bahseden Aksaray Valisi Ali Mantı, konuşmacıların söylediği bütün düşüncelere katılıyorum diyerek, “Ali bey meslek hayatımda gördüğüm ender insanlardan birisidir. Görev yaptığı yerde her zaman kendimizi emniyette hissettik. Çünkü emniyet müdürümüz var dedik. Kendisi gerek kişilik olarak gerekse karakter ve aile yapısı olarak, gerek milli ve manevi değerlere, ülkenin değerlerine, yapısına her zaman son derece hassas davranan bir müdürümüz. Ülkemizin çok güzel bir yerine gidiyor. İnşallah buradaki hassasiyetine orada da devam edeceğine inanıyorum. İnşallah ülkemizin her yerinde müdürümüz gibi insanlar çoğalsın. Bizim ülkemizin mayası sağlam. Bu maya her zaman bu ülkeyi daha ileriki yüzyıllara taşıyacaktır. Değerli müdürüm de bunlardan bir tanesidir. Kendisine önümüzdeki yıllarda başarılarla dolu güzel yıllar geçirmesini diliyorum. Yolu bahtı açık olsun Allah'a emanet olsun” ifadelerini kullandı.

Program hediye takdimi sonrası çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.