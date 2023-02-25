İhlas Haber Ajansı

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Emniyetten depremzede ailelere sinema etkinliği

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Aksaray’a gelerek Polis Evinde kalan depremzedeler için İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sinema etkinliği gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Aksaray'a gelerek Polis Evinde kalan depremzedeler için İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sinema etkinliği gerçekleştirildi.


Depremin ardından Aksaray'da İl Emniyet Müdürlüğü Polis Evinde konaklayan depremzede çocukların kaynaşması ve ailelerin acılarının hafifletilmesi için sinema gösterimi gerçekleştirdi. Aksaray'da bir sinema salonuna götürülen depremzede aileler polis ekipleriyle birlikte film izledi. Film izleme etkinliğinde ailelere ikramlarda bulunularak keyifli zaman geçirmeleri sağlandı.

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