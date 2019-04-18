Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Aksaray'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Nevşehir'de katıldığı program dönüşünde Aksaray'ı ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i Ağaçlı tesislerinde Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Emniyet Müdürü Ali Karabağ karşıladı. Bakan Fatih Dönmez, Ağaçlı Tesislerinde verdiği molada Aksaray ile ilgili bilgi aldı. Daha sonra Ankara gitmek üzere Aksaray'dan uğurlandı.