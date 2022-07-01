Enerjisa Enerji, Brisa'nın Aksaray Fabrikası'nın enerjisini güneşten sağlayacak

Türkiye lastik pazarı liderlerinden Brisa ile elektrik dağıtım ve perakende satış şirketi Enerjisa Enerji önemli bir iş birliğine imza attı. Sürdürülebilirliğe katkı sunma hedefiyle çalışan lastik şirketi, dünyada ve Türkiye'de giderek yaygınlaşan güneş enerjisini kullanarak karbon ayak izinin azalmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Enerji Performans Modeli ile kurulan güneş enerjisi santrali sayesinde lastik şirketi kendi elektriğini kendi üreterek enerji tasarrufu konusunda sektöre rol model olacak.

Yapılan açıklamaya göre, ''İşimin Enerjisi'' çatısı altında sunduğu doğa dostu ürünlerle müşterilerinin enerji tüketiminde tasarruf sağlayarak yenilenebilir enerji kullanımını artırarak, yenilikçi çözümler sunan Enerjisa Enerji'nin Güneş Enerjisi Santrali uygulaması ile lastik şirketinin Aksaray fabrikasına toplamda 4.2MW kurulu güce sahip bir güneş enerji santrali kuruldu. Anadolu'nun tam ortasında yer alan Aksaray fabrikası Türkiye'nin akıllı teknolojilerle donatılmış ilk fabrikası olma özelliğine de sahip. Santralin yüksek performansla çalışabilmesi için tüm bakımları enerji şirketi tarafından yapılacak.

Santralin üretimi 2 bin 75 hanenin ihtiyacına denk geliyor

75 bin metrekare çatı alanı üzerine 10 bin 400'den fazla güneş paneli yerleştirilerek kurulan santral yıllık 6 bin 226 MWh'lik üretim kapasitesi ile tesis ihtiyacının yaklaşık 5'te 1'ini karşılayacak. Yaklaşık 2 bin 75 hanenin yıllık elektrik ihtiyacına denk bu büyüklüğün yenilenebilir enerjiyle sağlanması sayesinde yılda 3 bin ton karbondioksit salımının önüne geçilmiş ve karbon ayak izinin azaltılmasında önemli bir katkı sağlanmış olacak.

Bu yatırımın, şirketlerinin 2050'deki net sıfır emisyon hedefine doğru önemli bir adım olduğunu belirten Brisa CEO'su Haluk Kürkçü şunları söyledi: “Yolculuğunuzu sağlama alma vizyonu ile faaliyet gösteren bir şirket olarak dünyamızın geleceğini önemsiyoruz. Bu bilinçle, şirketimizin ortakları Bridgestone Corporation ve Sabancı Holding'in vizyonuyla sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Her yıl karbon emisyonunun ve atıkların azaltılması, enerji ve suyun verimli kullanılmasına yönelik somut aksiyonlarla sürdürülebilirlik performansımızı daha ileriye taşıyoruz. Güneş enerjisi santrali yatırımımızı, yenilenebilir enerji kullanımı ve karbonsuz bir gelecek için atılmış önemli bir adım olarak görüyoruz.”

Verilen bilgiye göre, sürdürülebilirlik yol haritasını Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına katkı sağlayacak şekilde oluşturan lastik şirketi, uluslararası çevresel raporlama platformu Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project-CDP) değerlemesine de dahil oluyor. 2021'de CDP'deki önceki yıllardaki başarısını devam ettirerek 6'ncı kez Türkiye İklim Değişikliği Lideri ve 3'üncü kez Su Lideri oldu. Tedarikçi İlişkileri Değerlemesi'nde (SER) ise en prestijli seviye olan A seviyesinde yer alarak 3'üncü kez Global Liderler arasında yer aldı.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın 2050 sıfır emisyon yol haritasında da yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş ve rüzgarın artırılması, enerji verimliliğinin iyileştirilmesi ön planda olduğunu belirten Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar, ''İklim değişikliği ve çevre kirliliği ilk kez bu kadar dünyanın küresel ölçekte ele aldığı en önemli konuların başında geliyor. Enerji sektörü de bıraktığı karbon ayak izi olarak bu sorunun en büyük aktörlerinden biri konumunda. Dolayısıyla elektrik enerjisinin değer zincirinin her halkasında karbon salınımını azaltmak çok önemli bir trend.

''İşimin Enerjisi'' çatısı altında enerji çalışmalarımızda ise son altı ayda devreye alınan projelerimiz ile toplam kurulu gücümüzü üç katına çıkarttık. Bu yüksek performans, toplam iş girişi ve ciro hedeflerimizin oldukça üzerinde gerçekleşmelere ulaşmamızı sağladı. Çatı güneş santrali projelerimize ek olarak enerji verimlilik projelerimizle 7 bin 350 armatürün LED dönüşümü tamamladık ve 2022 yılı için endüstriyel verimlilik projeleri için çalışmalarımıza başladık. Tüm bu projelerimizin en anlamlı çıktısı ise gezegenimizin karbon ayak izini yaklaşık 100 futbol sahası büyüklüğünde bir ormanın senelik etkisi kadar (10 bin ton karbondioksit) azaltmak oldu. Şirketin Aksaray fabrikası çatısında devreye alacağımız güneş enerji santrali ile hem ülkemizin hem de dünyanın daha iyi bir gelecek için ulaşmak istediği hedeflere katkı sağlamış olmaktan memnuniyet duyuyoruz'' şeklinde konuştu.