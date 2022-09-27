Engelsiz bilişim eğitim ödülü ASÜ'nün oldu

Aksaray Üniversitesi'nin (ASÜ) Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) desteği ile hayata geçirdiği ve “Engelsiz Bilgiye Bağımsız Erişim Projesi” çerçevesinde kurduğu “Engelsiz Kütüphane,” Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu tarafından ödüle layık görüldü.

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu, ülke genelinde engellilere yönelik yürütülen başarılı bilişim hizmetlerine “Engelsiz Bilişim Ödülleri” veriyor. “BİLTEVT'22: Uluslararası Engelsiz Bilişim 2022 Kongresi” Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kongre çerçevesinde törende ASÜ, “Engelsiz Bilişim Eğitim Ödülüne” layık görüldü. Jürinin gerekli incelemelerinin ardından ödül alamaya hak kazanan ASÜ'yü Manisa'da, ASÜ Engelli Öğrenci Birim Koordinatörü Araştırma Görevlisi Cahit Şahin temsil etti.

“Engelsiz Bilgiye Bağımsız Erişim Projesi” ile oluşturulan kütüphanenin, engelleri ortadan kaldırmaya dair çalışmaların en somut örneklerinden birisi olduğuna dikkat çeken ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, “Biz, samimi biçimde engelleri ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi biz ödül almak için bu çalışmaları yapmıyoruz, ödüller bir sonuç olarak geliyor. Çok mutluyuz. Yaptığımız çalışmaların çeşitli platformlarda ödüle layık görülmesi, yürüdüğümüz yolun ne denli doğru olduğunu da gösteriyor. Katkı veren herkese ve bizleri ödüle layık gören Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu jürisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Engelsiz kampüs çalışmalarıyla Türkiye'ye rol model olan ASÜ, bu yıl, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen “Engelsiz Üniversiteler Ödülleri” çerçevesinde aldığı 29 Engelsiz Üniversite Bayrağı ile Türkiye birincisi olmuştu.