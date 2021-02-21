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Eşini tüfekle yaralayan adam intihar etti

Aksaray’da eşiyle tartışan adam, eşini ayaklarından tüfekle vurarak yaraladıktan sonra yaşamına son verdi.

Aksaray'da eşiyle tartışan adam, eşini ayaklarından tüfekle vurarak yaraladıktan sonra yaşamına son verdi.


Olay, Gülağaç ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı müstakil evde ikamet eden Muhterem U. (61) ve eşi Ayşe U. (60) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhterem U., evde bulundan av tüfeğini alarak eşi Ayşe U.'ya ateş etti. Eşini ayaklarından yaralayan adam, daha sonra tüfeği başına dayayarak yaşamına son verdi. Evdeki silah seslerini duyan çocukları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine eve polis ve sağlık görevlileri gönderildi. 112 Acil Yardım ekipleri Muhterem U.'nun öldüğünü belirlerken, Ayşe U. ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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